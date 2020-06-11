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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan İsrail'in ilhak planından endişe ediyoruz' mesajı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planından endişe ettiklerini ve tek taraflı adım atılmasını istemediklerini söyledi.

Laith Al-jnaidi,Gülşen Topçu   | 11.06.2020
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan İsrail'in ilhak planından endişe ediyoruz' mesajı

Amman

İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ürdün'e geçen Heiko Maas, burada Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenledi. 

Zamanın, karşılıklı tehdit savurma değil diplomasi zamanı olduğunu belirten Maas, "Bugün bir çözüm üzerinde anlaşmanın zor olduğu sonucuna vardım." dedi.

İsraillilerle yeniden müzakerelere başlanması için Filistinlilerden kendi çözüm önerilerini sunmalarını isteyen Maas, İsrail'in "ilhak" planından endişe ettiklerini ve tek taraflı adım atılmasını istemediklerini vurguladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) iki devletli çözümden yana olduğunu kaydeden Maas, gelecek haftalarda ilhaka karşı pozisyonları birleştireceklerini ve AB ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) müzakereler için ara buluculuk rolü oynamaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ise ilhak planının doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulundu ve bunun karşılıksız kalmayacağını dile getirdi.

Safedi, "Şimdi ilhak planına yoğunlaşmalıyız, müzakereler bundan sonra değerlendirilir." diye konuştu.

Maas, Ürdün ziyareti öncesinde İsrail'de mevkidaşı Gabi Ashkenazi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşmüş ve "İsrail'in 'ilhak' planını hayata geçirmesi halinde bazı ülkelerin Tel Aviv'e yaptırım uygulayabileceği ve Filistin'i resmi olarak tanıyabileceği" uyarısında bulunmuştu.

İsrail Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede Netanyahu'nun "İsrail'in güvenliği" için Ürdün Vadisi'ni "kontrol altında tutmak zorunda olduğunu" iddia ettiği, "gerçekçi bir barış planında" Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin yer alması gerektiğini ileri sürdüğü aktarılmıştı.

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