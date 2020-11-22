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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan aşırı sağa karşı mücadelede uluslararası iş birliği çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, aşırı sağa karşı mücadelenin uluslararası düzeyde iş birliği içinde yapılması gerektiğini belirtti.

Erbil Başay   | 22.11.2020
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan aşırı sağa karşı mücadelede uluslararası iş birliği çağrısı

Berlin

Maas, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için getirilen tedbirlere karşı yapılan gösterilerin sadece Almanya’da değil dünya genelinde de aşırı sağcılar tarafından kendi fikrilerini yaymak için kullanıldığını söyledi.

Aşırı sağcıların uluslararası düzeyde birleştiklerini ve bunun yeni bir boyut kazandığını ifade eden Maas, "Sadece virüse karşı değil, demokrasimize yönelik aşırı sağcı zehre karşı da birlikte çalışmamız lazım." dedi.

Maas, aşırı sağla mücadele kapsamında Avrupa Birliği’nde (AB), Birleşmiş Milletler'de (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nda (AGİT) çeşitli programların yürütüldüğüne işaret ederek, "Bu tehdide karşı başlattığımız mücadele, uluslararası düzeyde güvenlik birimlerinin iş işbirliği içinde olmadan yürütülemeyeceği de açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

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