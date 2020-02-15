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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Rus tarafından beklentimiz Esed rejimine olan nüfuzunu kullanması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya'nın İdlib'deki saldırıları durdurmak için Esed rejimi üzerinde nüfuz kullanması gerektiğini söyledi.

Cüneyt Karadağ   | 15.02.2020
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Rus tarafından beklentimiz Esed rejimine olan nüfuzunu kullanması

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere Almanya'da bulunan mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu ile Suriye ve Libya'daki krizleri görüştüklerini aktaran Maas, İdlib'deki çatışmaların durmaması halinde bir insani felaketin yaşanmasından büyük endişe duyduklarını vurguladı.

Maas, ''İdlib'deki saldırı ve çatışmaların durması için Rus tarafından beklentimiz, Esed rejimine olan nüfuzunu kullanması. Bunu bu sabah görüşmede, Rus tarafına ilettik.'' ifadelerini kullandı.

"İnsani felaketin önlenmesi için ilerleme sağlanmasını ümit ediyorum"

Saldırıların durmaması halinde daha çok insanın İdlib'den ayrılmasını beklediklerini belirten Maas, ''Bu kimsenin çıkarına değil. Bundan dolayı gelecek hafta, Türkiye ile Rusya arasında yapılması planlanan görüşmelerde, insani felaketin önlenmesi için ilerleme sağlanmasını ümit ediyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

Maas, Çavuşoğlu ile görüşmesinde, Libya’daki gelişmeleri de ele aldıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yarın burada, Berlin’deki Libya Konferansı’nın takip toplantısında bir araya geleceğiz. Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu konferansa katılımından dolayı müteşekkirim. Türkiye, şimdiye kadar aldığımız kararlardan ve uygulamalardan sonra bizim için önemli. BM kararından sonra çatışmaların durması, daha sonra ateşkes olması, silah ambargosuna riayet edilmesi ve böylelikle yapılan görüşmelerde adım adım ateşkesi sağlamak istiyoruz. Bunun için Türk tarafının da desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda konuştuk. Aynı şekilde, Hafter'e yakın olanlarla da adım adım Berlin’de alınan kararları uygulamak ve siyasi süreci başlatmak istiyoruz.''

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