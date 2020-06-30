Euro
7.68
Dolar
6.85
BIST 100
116,705.70
Altın
1,769.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Şehit Yakınları, Gazi ve Yakınları ile Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamuya Yerleştirilme Kura Töreni” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor
logo
Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Kovid-19 salgını Suriye'deki korkunç durumu kötüleştirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Kovid-19 salgınının Suriye’deki durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Erbil Başay   | 30.06.2020
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Kovid-19 salgını Suriye'deki korkunç durumu kötüleştirdi

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ortaklaşa video konferans yoluyla düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı 4. Brüksel Konferansı'nın Dışişleri Bakanları Oturumu'na katıldı.

Suriye’de 9 yıldan beri barışın olmadığını ve bundan etkilenmeyen hiç kimsenin, bunun ne anlama geleceğini tasavvur edemeyeceğini belirten Maas, "Şimdi de Kovid-19 salgını Suriye’deki korkunç durumu daha da kötüleştirdi. İnsani yardıma erişim daha da kısıtlandı." ifadesini kullandı.

Tahrip edilen sağlık kurumlarının da oradaki büyük acıyı dindiremediğine işaret eden Maas, "Bugün, dünyanın bunları görmezden gelmediğini, Suriye halkının unutulmayacağını gösterebiliriz." şeklinde konuştu.

"Milyonlarca insanın hayatı Türkiye ve Irak üzerinden giren yardımlara bağlı"

BM Güvenlik Konseyinin 2504 sayılı kararının uzatılmasının sağlanması gerektiğini aktaran Maas, "Milyonlarca insanın hayatı, Türkiye ve Irak üzerinden Suriye'ye giren yardımlara bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Komşu ülkelerin desteklenmesi gerektiğini de ifade eden Maas, "Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğuna sığınma imkanı sunuyorlar ve dayanışmamızı hak ediyorlar." dedi.

Alman Bakan, Suriye’deki savaşın taraflarının çatışmaları durdurmaları gerektiğini belirterek, BM tarafından yönetilen siyasi sürecin kalıcı istikrarın korunması için tek fırsat olduğunu dile getirdi.

Maas, Suriye ve komşu ülkelerdeki sıkıntıyı azaltmak için Almanya’nın 1,564 milyar avro taahhüt ettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19'dan bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi
Antalya Havalimanı'nda Kovid-19 laboratuvarı açıldı
Su parklarındaki eğlenceye 'koronavirüs' ayarı
İsrail'de 2'nci Kovid-19 dalgasında sert yükseliş devam ediyor
Türkiye, Kovid-19'la mücadele için Sancak bölgesine yardım eli uzatacak

Benzer haberler

'Kovid-19 salgını Suriye'deki korkunç durumu kötüleştirdi'

'Kovid-19 salgını Suriye'deki korkunç durumu kötüleştirdi'