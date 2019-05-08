Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.93
Dolar
6.19
BIST 100
90,272.19
Altın
1,279.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: İran'la olan anlaşmayı muhafaza etmek istiyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için bu ülkeyle yapılan nükleer anlaşmayı sürdürmek istediklerini söyledi.

Cüneyt Karadağ   | 08.05.2019
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: İran'la olan anlaşmayı muhafaza etmek istiyoruz

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için bu ülkeyle yapılan nükleer anlaşmayı sürdürmek istediklerini söyledi.

Maas, Dışişleri Bakanlığı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durduracağına yönelik ifadelerini değerlendirdi.

İran'ın açıklamasını büyük endişeyle karşıladıklarını ifade eden Maas, ''Bizim tutumumuz açık. Biz bu anlaşmayı özellikle İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için muhafaza etmek istiyoruz." dedi.

Maas, nükleer anlaşmanın Avrupa'nın güvenliği için de önemli olduğuna dikkati çekerek, ''İran'ın bugün attığı adıma rıza göstermiyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya ve müttefiklerinin, nükleer anlaşmadan yana olduğunun altını çizen Maas, bu nedenle İran'dan da anlaşmayı tümüyle yerine getirmesini beklediklerini kaydetti.

Bölgede gerilimin artmasını istemediklerine vurgu yapan Maas, bölgedeki istikrarı tehlikeye sokacak adımlardan kaçınılması gerektiğini dile getirdi.

Heiko Maas, bu bağlamda İran'ın Suriye ve Yemen'deki füze programını da oldukça sorunlu gördüklerini belirtti.

Maas, ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasına rağmen diğer katılımcılarla anlaşmada ilerlemeye hazır olduklarını yineledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve medyanın rolü
Sri Lanka'daki terörist saldırılar ve 'Kuşak-Yol' projesi
Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
GÖRÜŞ - Venezuela'daki darbe girişimi ve muhtemel senaryolar
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler

Benzer haberler

Almanya'dan Suriye rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarına kınama

Almanya'dan Suriye rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarına kınama

'Uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetine hazırız'

Rusya'dan ABD'ye İran tepkisi

İran ordusundan hükümetin nükleer kararına tam destek

İran ordusundan hükümetin nükleer kararına tam destek

Rusya İran’ın kararından ABD’yi sorumlu tuttu

Rusya İran’ın kararından ABD’yi sorumlu tuttu
'İran topu Avrupa ülkelerine attı'

'İran topu Avrupa ülkelerine attı'