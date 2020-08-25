Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Doğu Akdeniz'de durumun tırmanması ne AB'nin ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin yararına
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "(Doğu Akdeniz'de) Durumun tırmanması ne AB'nin ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin yararınadır." dedi.
Ankara
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "(Doğu Akdeniz'deki) Tehlikeli durumu ele aldık. Sadece AB'yi değil NATO'yu da ilgilendiriyor. Durum son derece riskli." dedi.
Maas, "(Doğu Akdeniz'de) Durumun tırmanması ne AB'nin ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin yararınadır." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.