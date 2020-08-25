Euro
8.75
Dolar
7.40
BIST 100
1,092.16
Altın
1,918.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Doğu Akdeniz'de durumun tırmanması ne AB'nin ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin yararına

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "(Doğu Akdeniz'de) Durumun tırmanması ne AB'nin ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin yararınadır." dedi.

Hasan Hüseyin Köşger   | 25.08.2020
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Doğu Akdeniz'de durumun tırmanması ne AB'nin ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin yararına

Ankara

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "(Doğu Akdeniz'deki) Tehlikeli durumu ele aldık. Sadece AB'yi değil NATO'yu da ilgilendiriyor. Durum son derece riskli." dedi.

Maas, "(Doğu Akdeniz'de) Durumun tırmanması ne AB'nin ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin yararınadır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama
Münih'te artan Kovid-19 vakalarına karşı alkol yasağı uygulaması
Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İspanya, son 24 saatte 7 bin 117 yeni Kovid-19 vakası açıkladı
14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek

Benzer haberler

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Doğu Akdeniz'de durumun tırmanması ne AB'nin ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin yararına

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Doğu Akdeniz'de durumun tırmanması ne AB'nin ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin yararına