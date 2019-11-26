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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Başka teşhisler olsa da NATO hayattadır

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başka teşhisler olsa da NATO'nun baştan ayağa kadar canlı bir ittifak olduğunu söyledi.

Erbil Başay   | 26.11.2019
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Başka teşhisler olsa da NATO hayattadır

Berlin

Maas, Berlin Politika Formunun açılışında yaptığı konuşmada, güçlü ve görevini yerine getiren NATO'nun önemli olduğunu ifade etti. 

NATO'nun güçlü olmasının kendi içindeki birlikteliğinden kaynaklandığını belirten Maas, "Bu birliktelik 70 yıldan beri Avrupa'nın güvenliğini garanti altına alıyor ve bu gelecekte de önemli olacak." dedi.

Maas, 2014'te Galler'de düzenlenen zirveden sonra NATO'nun finansal ve askeri olarak daha da güçlü hale geldiğini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiğine" ilişkin ifadeleriyle ilgili Maas, "Başka teşhisler olsa da NATO hayattadır, baştan ayağa kadar." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'da reforma ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Maas, bunun için geçen hafta yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ittifakın stratejik değerlendirmesinin yapılması için genel sekreter yönetiminde uzmanlar grubunun kurulmasını önerdiklerini, bunun da ittifak içinde olumlu karşılandığını aktardı.

Avrupa ve ABD'nin güvenliğinin ayrıştırılmaması gerektiğine dikkati çeken Maas, ABD olmadan Almanya ve Avrupa'nın kendisini etkin şekilde koruyacak durumda olmadığına işaret etti.

Avrupalıların, kendi güvenliklerini sağlama konusunda daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini ifade eden Maas, bu bağlamda Avrupa'nın güvenlik politikası konusunda Fransa ile yakın iş birliği içinde olduklarının altını çizdi.

Avrupa'nın bölünmesi konusunda da uyarıda bulunan Maas, Avrupa'nın doğusundaki birçok ülkenin kendilerini Avrupa Birliği'nin (AB) ikinci sınıf üyeleri olarak görme tehlikesinin bulunduğuna işaret etti.

Maas, ülkesinin doğusundaki komşularının güvenlik endişelerini ciddiye aldığını kaydetti.

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