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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: İklim krizi hepimizin güvenliğini tehdit ediyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, iklim krizinin herkesin güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Erbil Başay   | 04.11.2022
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: İklim krizi hepimizin güvenliğini tehdit ediyor

Berlin

Baerbock, Almanya’nın ev sahipliğinde Münster kentinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı basın toplantısında, G7 ülkelerinin dünyadaki en acil sorunlarına çözüm bulma konusunda tüm ağırlığını koyması gerektiğini belirtti.

Buna iklim krizinin de dahil olduğunu ifade eden Baerbock, "İklim krizi hepimizin güvenliğini tehdit ediyor ve bu nedenle bu yüzyılın varoluşsal krizidir." dedi.

Baerbock, iklim krizinin sonuçlarının Afrika, Asya veya Latin Amerika gibi insanların iklim krizinin ortaya çıkmasına en az katkıda bulunduğu yerde hissedileceğini aktararak, bu yüzden toplantıya Afrika’dan bazı ülkeleri davet ettiğini dile getirdi.

Toplantıda iklim krizini sonuçlarının azaltılmasına ilişkin görüşmeler yapıldığını anlatan Baerbock, "Dünya yanıyor. İklim krizini bitirmeyeceğiz, sadece azaltabiliriz. Çünkü emisyonlar artmaya devam ediyor. Şu anda ateşi körüklüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Baerbock iklim krizine karşı enerji dönüşümünün hızlandırılması ve yenilebilir enerjinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, “Tüm araçlar elimizde. Sadece eyleme geçmemiz lazım." dedi.

İran

İran’daki gelişmelere de değinen Baerbock, insan hakları ihlallerini kabul etmeyeceklerini belirtti.

Baerbock, İran’ın sonuçların bilincinde olması gerektiğini ifade ederek, ülkeye yönelik alınan yaptırım kararlarıyla ortak cevap verdiklerini kaydetti.

İran'a Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının nükleer santrallere erişim izni sağlaması çağrısında bulunan Baerbock, “İran'dan talep ettiğimiz ve İran'ın uluslararası anlaşmalarda taahhüt ettiği şey budur.” diye konuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ziyareti sırasında Çin yönetiminin Rusya’yı nükleer silah kullanılması konusunda uyarmasını memnuniyetle karşılayan Baerbock, “Çin tarafının bugün bu konuyu net bir şekilde ifade etmesi önemli bir işarettir.” değerlendirmesini yaptı.

Baerbock, nükleer silah kullanmanın dünyaya yapılabilecek en kötü şey olduğunu vurguladı.

Baerbock, toplantının yapıldığı mekandan tarihi bir haçın kaldırılmasından dolayı üzgün olduğunu ifade ederek, bunun bilinçli ve siyasi değil organizasyon açısından alınan bir karar olduğunu söyledi.

Haçın kaldırıldığını bu sabah öğrendiğini anlatan Baerbock, “Kaldırılmamasını iyi bulurdum.” ifadesini kullandı.

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