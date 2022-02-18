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Dünya

Almanya’daki ırkçı terör saldırısı kurbanının adı Ağrı'daki kütüphanede yaşatılacak

Almanya'nın Hanau kentinde iki yıl önce ırkçı terör saldırısının hedefi olanlardan Gökhan Gültekin adına, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) memleketi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Tahir beldesindeki okulda kütüphane açıldı

Abdullah Söylemez   | 18.02.2022
Almanya’daki ırkçı terör saldırısı kurbanının adı Ağrı'daki kütüphanede yaşatılacak

Ağrı

Almanya'nın Hanau kentinde iki yıl önce ırkçı terör saldırısının hedefi olanlardan Gökhan Gültekin adına, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) memleketi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Tahir beldesindeki okulda kütüphane açıldı.

Gültekin'in vefat yıl dönümü dolayısıyla beldedeki mezarlıkta, YTB öncülüğünde anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından YTB Başkanı Abdullah Eren ve beraberindekiler, Gültekin'in mezarı başında dua edip çiçek bıraktı.

Anma programının ardından Gültekin'in adına Türk Telekom İlk ve Ortaokulunda inşa edilen "Şehit Gökhan Gültekin Kütüphanesi"nin açılış kurdelesi kesildi. Kütüphanede incelemelerde bulunan Eren ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilerle sohbet etti.

YTB Başkanı Eren, gazetecilere, Gültekin'i vefatının 2. yıl dönümünde andıklarını söyledi.

Saldırı sonrası Almanya'nın Hanau kentine giderek orada büyük bir yürüyüş yaptıklarını ifade eden Eren, şöyle konuştu:

"Orada hem Türk hem de Alman toplumunun katılımıyla tepki yürüyüşleri düzenlendi. Büyük bir cenaze töreni tertip edildi. Cenazeleri alıp gelmiştik ve ben o zaman Çorum'daki cenazeye katılmıştım. Sayın Cumhurbaşkanımız ile aileleri görüştürdük ve kendisi bizzat taziyelerini iletmişti. O günden bu yana bu olay unutulmasın diye bir farkındalık kampanyası çalışması içerisindeyiz. Her seneyi devriyesinde farklı etkinlikler düzenliyoruz."

Geçmişte Almanya'ya giden Türk vatandaşlarının orada büyük başarı hikayeleri yazdığına işaret eden Eren, Avrupa'daki Türklerin hikayesinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu anlattı.

YTB olarak Avrupa'da yaşayan Türkler için farklı projeler yürüterek çeşitli desteklerde bulunduklarını aktaran Eren, "Gökhan Gültekin kardeşimiz burada ve ata topraklarında yatıyor. Mezarını ziyaret ettik ve Fatiha okuduk. Okul kütüphanesine Gökhan Gültekin adını verdik. YTB olarak da Gökhan'ın adını burada yaşatmak istiyoruz. Kütüphanemizin resmi açılışını yaptık ve buradaki öğrenciler de Gökhan ağabeylerinin ismini unutmayacaktır. Kütüphaneye her geldiklerinde onun adını görecekler." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek ise kütüphane desteklerinden dolayı Eren'e teşekkür etti.

- Olay

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau’da 19 Şubat 2020’de ırkçı Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu hayatını kaybetmişti.

Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen'i öldürdükten sonra intihar etmişti.

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