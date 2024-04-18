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Dünya

Almanya’da yasak slogan kullanmakla suçlanan siyasetçinin yargılanması başladı

Almanya’da yasak bir sloganı kullanmakla suçlanan aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke’nin yargılanmasına başlandı.

Erbil Başay  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Almanya’da yasak slogan kullanmakla suçlanan siyasetçinin yargılanması başladı

Berlin

Halle Eyalet Mahkemesindeki ilk duruşmada, Höcke’nin avukatları, davada ses kaydı alınması başvurusunda bulundu.

Avukatlar, Federal Anayasa Mahkemesinin, davadan Halle Eyalet Mahkemesinin mi yoksa Merseburg Bölge Mahkemesinin mi sorumlu olduğuna dair karar vermesini talep etti.

Bu talepler, savcılık tarafından davanın başlamasını geciktirme girişimi olarak değerlendirildi. Duruşmaya verilen aradan sonra mahkeme heyeti avukatların taleplerini reddetti.

Ardından savcı, "anayasaya aykırı ve terörist örgütlerin sembollerini kullanmakla" suçlanan Höcke hakkındaki iddianameyi okudu.

İddianamede, Höcke’nin kullandığı ve Hitler'in Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'ne (NSDAP) bağlı yarı askeri örgüt Sturmabteilung’un (SA) "Her şey Almanya için" sloganının ülkede ifade edilmesinin yasak olduğunu bildiği belirtildi.

Höcke, duruşma öncesinde bir televizyon kanalına, söz konusu ifadenin, SA’nın sloganı olduğunu bilmediğini ileri sürerek, “Bu, yaygın bir söylemdir.” dedi.

Höcke’nin sloganı, 2021'de Saksonya-Anhalt eyaletinin Merseburg kentinde düzenlenen bir seçim kampanyası sırasında yaptığı konuşmada kullandığı belirtildi. Höcke’nin, Gera’da yaptığı bir konuşmada, sloganın, “Her şey” kısmını kendisinin söylediği, “Almanya için” bölümünü ise kendisini dinleyenlere söylettiği aktarıldı.

Höcke hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu

Eski Yeşiller Partisi Saksonya-Anhalt Eyalet Teşkilatı Başkanı Sebastian Striegel, sloganı kullanmasından ötürü Höcke hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Höcke, ülkenin iç istihbaratı Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatınca da izleniyor.

Aşırı sağcı olarak bilinen Höcke, eylülde Thüringen’de düzenlenecek eyalet meclisi seçimlerinde, AfD’nin liste başı adayı olmayı hedefliyor.

En az 6 ay hapis cezası alması durumunda mahkemenin Höcke'nin seçme ve seçilme hakkının da elinden alınması ihtimalinin bulunduğu ifade ediliyor.

Kamuoyu araştırmalarında, Thüringen eyaletinde açık ara birinci parti olarak gösterilen AfD’nin oy oranı yüzde 29-31 bandında olduğu belirtiliyor.

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