Almanya’da sel nedeniyle 6 binanın çökmesi sonucu 30 kişi aranıyor
Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle 6 binanın çöktüğü ve 30 kişinin ise arandığı bildirildi.
Berlin
Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin bünyesinde bulunan SWR'nin haberinde, Adenau şehri yakınlarında Schuld kasabasında 6 binanın çöktüğü belirtildi.
30 kişinin arandığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, 25 binanın daha çökme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.
Bitburg-Plüm bölgesin de de su baskınları sebebiyle durumun tehlikeli olduğu ifade edilen haberde, Waxweiler kasabasında 5 kişinin, etrafı suyla çevrilmiş bir evde mahsur kaldığı, kurtarma ekiplerinin botlarla eve ulaşamadığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.