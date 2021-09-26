Almanya’da ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti yüzde 25'er oy aldı
Almanya’da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy aldı.
Berlin
Almanya'da yaklaşık 60,4 milyon seçmenin bulunduğu ve Başbakan Angela Merkel'in aday olmadığı genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.
Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nın yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 25 oy aldı.
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi’nden (CSU) oluşan CDU/CSU'nun oy oranı 2017'deki seçimlere göre yüzde 8 azaldı.
Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Parti (SPD), bir önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 4,5 artırarak yüzde 25 oy aldı.
Yeşiller Partisi ise 4 yıl önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 6,1 yükselterek yüzde 15'e çıkardı.
Hür Demokrat Parti (FDP) ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de ilk sandık çıkış anketine göre yüzde 11'er oy aldı.
FDP, bir önceki seçime göre oy oranını yüzde 0,3 artırırken AfD’nin oyları ise yüzde 1,6 azaldı.
Sol Parti ise sandık çıkış anketinde yüzde 5'te kaldı. Sol Parti'nin oylarının bir önceki seçime göre yüzde 4,2 azalması dikkati çekti.
İlk seçim anketine göre Almanya Federal Meclis'te oy dağılımı şu şekilde: CDU/CSU 200, SPD 197, Yeşiller 119, FDP 87, AfD 87, Sol Parti 39.
Laschet yeni hükümeti kurmak istiyor
CDU/CSU partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, CDU/CSU'nun öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elinden geleni yapacağını belirtti.
Laschet, ilk sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından başkent Berlin'de, CDU Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Bu seçim akşamının çok özel olduğunu belirten Laschet, 16 yıl sonra Başbakan Angela Merkel’in genel seçimde yeniden aday olmadığını ifade etti.
Laschet, bu 16 senenin Almanya için iyi yıllar olduğunu vurgulayarak, Merkel'e teşekkür etti.
Anketlere göre, seçimlerin başa baş geçtiğine işaret eden Laschet, "Bu seçim akşamı istisnai bir durum. Henüz elimizde güvenilir rakamlar yok. Ancak bu sonuçtan memnun olmadığımızı şimdiden söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Laschet, bu seçim gecesinin uzun geçeceğini ve nasıl sonuçlanacağının şimdiden söylenemeyeceğini, muhtemelen Almanya'da ilk kez gelecek hükümetin 3 partiyle kurulacağını kaydetti.
Hükümet kurma görevinin CDU/CSU'da olduğunu belirten Laschet, "Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.
Almanya'nın şimdi geleceği şekillendiren bir koalisyona ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Laschet, "Zıtlıkları aşmak ve Almanya’nın birliğini sağlamak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
Laschet, CDU/CSU'ya verilen her oyun ülkede sol hükümetin kurulmasına karşı verildiğini kaydetti.
Scholz, Alman halkının kendisini başbakan görmek istediğini söyledi
SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz, seçim sonuçlarından memnun olduğunu belirterek Alman halkının başbakan olarak kendisini görmek istediğini ifade etti.
Scholz, ilk seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Halkımız, başbakan olarak Olaf Scholz'u görmek istiyor." dedi.
SPD'nin şansölye adayı Scholz, seçim sonuçlarını "büyük bir başarı" olarak nitelendirerek, seçmenlerin seçim sonucuyla açıkça "hükümet değişikliği" istediklerini kaydetti.
400 bin SPD üyesine son birkaç haftadaki yüksek destekleri için teşekkür eden Scholz, seçimde nihai sonucu bekleyeceklerini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.