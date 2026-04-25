Almanya’da başsavcılık siyasetçilere yönelik oltalama saldırıları nedeniyle soruşturma yürütüyor

Alman Haber Ajansı DPA ve Spiegel dergisinin başsavcılık sözcüsüne dayandırdığı haberde Signal mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarına yönelik devam eden oltalama (phishing) saldırılarıyla ilgili casusluk şüphesiyle soruşturma yaptığı belirtildi.

Haberde başsavcılığın soruşturmayı şubat ortasında başlattığı aktarıldı.

Spiegel dergisinin haberinde bu saldırılarda Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Karin Prien ve Almanya Konut ve İnşaat Bakanı Verena Hubertz’in de hedef alındığı, Federal Mecliste temsil edilen hemen hemen tüm partilerden bazı milletvekillerinin de etkilendiği aktarıldı.

Sinyal uygulamasındaki pek çok mesajlaşma gruplarının saldırganlar tarafından neredeyse hiç fark edilmeden okunduğunun varsayıldığı aktarılan haberde, BfV’nın çok sayıda üst düzeydeki kişilerin bundan etkilendiğini bildiği, gazetecilerin ve medya temsilcilerinin de oltalama mesajları aldığı ifade edildi.

Haberde ülkede iç istihbarattan sorumlu Anayasa Koruma Dairesinin (BfV), Federal Mecliste temsil edilen partilerin grup başkanlarına ve bu partilerin genel merkezlerine tehdit durumuna ilişkin bir uyarı yazısı gönderdiği anlatıldı.

Yazıda, "Koordineli, uluslararası saldırı dalgasının" devam ettiği ve son derece tehlikeli olduğu belirtilerek, bu saldırıların özellikle siyaset, askeri ve idare alanlarındaki "üst düzey karar vericileri" hedef aldığı dile getirildi.

Saldırganların, "gizli iletişime erişmeyi" hedeflediğine işaret edilen yazıda yeni saldırılar için de ele geçirilmiş hesapların kullanıldığı belirtildi.

Öte yandan söz konusu geniş çaplı oltalama saldırısının NATO askeri personelini de hedef aldığı ifade edilen haberde, Alman Askeri İstihbarat Servisinin (Militärische Abschirmdienst) 6 Ocak’ta konuya ilişkin acil bir uyarı yayınladığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, askeri çevrelerin NATO askeri personelinin oltalama saldırısından etkilendiğini aktardığı kaydedildi.

Daha önce Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Başkanı Julia Klöckner'in Signal mesajlaşma programındaki hesabının ele geçirildiği bildirilmişti.