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Dünya, Koronavirüs

Almanya’da AstraZeneca aşısının yalnızca 65 yaş altına uygulanması tavsiye edildi

Almanya Sağlık Bakanlığı, İngiliz ve İsveç ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 18-65 yaşa uygulanmasını tavsiye etti.

Cüneyt Karadağ   | 28.01.2021
Almanya’da AstraZeneca aşısının yalnızca 65 yaş altına uygulanması tavsiye edildi Fotoğraf: Cris Faga/AA

Berlin

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Daimi Aşı Komisyonunun kararı doğrultusunda, söz konusu aşının 65 yaş altına uygulanmasının tavsiye edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Komisyonun buna gerekçe olarak 65 yaşından itibaren aşıların etkililiğini değerlendirmeye yönelik yeterli veri bulunmadığını gösterdiği aktarıldı.

Avrupa İlaç Ajansı'nın AstraZeneca'ya yarın onay vermesi bekleniyor.

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