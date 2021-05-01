Almanya’da 1 Mayıs gösterilerinde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı
Almanya’nın başkenti Berlin’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride, polis ile aralarında terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının da bulunduğu göstericiler arasında çatışma çıktı.
Berlin
Aralarında terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının da bulunduğu göstericiler, Karl-Marx ve Erk caddelerinden Sonnenalle Caddesi'ne kadar yürüdü.
Neukölln ilçesindeki Hermann Meydanı'nda binlerce kişi toplandı.
Burada polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.
Göstericiler, taş, şişe ve çeşitli cisimleri polise attı, maytaplar yaktı, çöp bidonlarını ateşe verdi ve barikatlar kurdu.
Polis, göstericilere sert müdahalede bulunarak biber gazı kullandı.
Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı, yaralananlara ilk yardım ekipleri müdahalede bulundu.
Gösteride YPG/PKK flamaları ile terör örgütü ele başının fotoğraflarının taşındığı görüldü.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Almanya’da 1 Mayıs gösterilerinde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı https://t.co/6C6x6cxn2w pic.twitter.com/sjHgBrIoRs— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 1, 2021