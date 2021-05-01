Euro
9.96
Dolar
8.29
BIST 100
1,397.82
Altın
1,769.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya’da 1 Mayıs gösterilerinde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı

Almanya’nın başkenti Berlin’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride, polis ile aralarında terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının da bulunduğu göstericiler arasında çatışma çıktı.

Erbil Başay,Cüneyt Karadağ   | 01.05.2021
Almanya’da 1 Mayıs gösterilerinde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı

Berlin

Aralarında terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının da bulunduğu göstericiler, Karl-Marx ve Erk caddelerinden Sonnenalle Caddesi'ne kadar yürüdü.

Neukölln ilçesindeki Hermann Meydanı'nda binlerce kişi toplandı.

Burada polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

Göstericiler, taş, şişe ve çeşitli cisimleri polise attı, maytaplar yaktı, çöp bidonlarını ateşe verdi ve barikatlar kurdu.

Polis, göstericilere sert müdahalede bulunarak biber gazı kullandı.

Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı, yaralananlara ilk yardım ekipleri müdahalede bulundu.

Gösteride YPG/PKK flamaları ile terör örgütü ele başının fotoğraflarının taşındığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 576 bini geçti
Berlin’de Alman hükümetinin Kovid-19 salgınında izlediği politika protesto edildi
KKTC'de ilave Kovid-19 tedbirleri açıklandı

Benzer haberler

Almanya’da 1 Mayıs gösterilerinde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı

Almanya’da 1 Mayıs gösterilerinde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı

Belçika'da parkta parti düzenlemek isteyen gençlere polis müdahale etti

Erdoğan: İşçinin alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Fransa'da 1 Mayıs dolayısıyla düzenlenen gösterilerde 39 kişi gözaltına alındı

Fransa'da 1 Mayıs dolayısıyla düzenlenen gösterilerde 39 kişi gözaltına alındı
İngiltere’de polise yeni yetkiler veren yasa tasarısı protesto edildi

İngiltere’de polise yeni yetkiler veren yasa tasarısı protesto edildi
Başkentte izinsiz '1 Mayıs eylemi' yapmak isteyen 41 kişi gözaltına alındı

Başkentte izinsiz '1 Mayıs eylemi' yapmak isteyen 41 kişi gözaltına alındı