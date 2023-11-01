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Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı ülkesinin sömürge dönemindeki suçlarından ötürü Tanzanya'dan af diledi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkesinin sömürge döneminde Tanzanya'da işlediği suçlardan ötürü utanç duyduğunu söyleyerek bu ülkeden af diledi.

Tufan Aktaş  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Almanya Cumhurbaşkanı ülkesinin sömürge dönemindeki suçlarından ötürü Tanzanya'dan af diledi

İstanbul

Ulusal medyada yer alan haberlere göre Steinmeier, Tanzanya ziyareti sırasında gittiği Maji Maji Müzesi'nde yaptığı açıklamada, "Almanların atalarınıza yaptıklarından ötürü bağışlanma diliyorum." ifadesini kullandı.

Tanzanya'yla ortak bir gelecek kurmak istediklerini, geçmişte olup bitenleri kendi ülkesinde anlatacağını belirten Steinmeier, Almanya'nın sömürge döneminde Tanzanya'da işlediği suçlardan ötürü utanç duyduğunu dile getirdi.

Arap egemenliği sonrasında 1880'lerden 1919'a kadar Alman sömürgesi altında kalan Tanzanya toprakları, Milletler Cemiyetinin kurulmasıyla İngiliz hakimiyetine geçti.

Alman sömürgesine karşı 1905 ila 1907 yıllarında yapılan Maji Maji Ayaklanması şiddet yoluyla bastırılırken direnişte yaklaşık 200 ila 300 bin kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Tanzanya, sömürge döneminde ölen direnişçilere ait kalıntıların Almanya'daki müzelerden alınarak ülkeye geri getirilmesi için bu ülkeyle görüşmeye başladıklarını duyurmuştu.

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