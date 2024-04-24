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Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya'nın Türkiye'yle olduğu gibi dostane ilişkileri yoktur

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya'nın (Türkiye'yle olduğu gibi) bu kadar yoğun dostane ve ailevi ilişkileri yoktur." dedi.

Tuğba Altun  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya'nın Türkiye'yle olduğu gibi dostane ilişkileri yoktur

Ankara

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "(Türkiye-Almanya) İki ülke olarak birbirimiz için vazgeçilmeziz, birbirimize ihtiyacımız var." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Filistinliler için siyasi perspektif olmadan İsrail için de güvenlik sağlanamaz. Bu perspektif sadece iki devletli bir çözüm olabilir." diye konuştu.

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