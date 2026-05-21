Almanya: Ben-Gvir’in görüntüleri ve açıklamaları rahatsız edici ve kabul edilemez Almanya, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sosyal medya platformlarından paylaştığı, Küresel Sumud Filosu aktivistlerini aşağıladığı ve kötü muamelede bulunduğu görüntülere tepki gösterdi.

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan yaptığı yazılı açıklamada, Ben-Gvir'e sert tepki göstererek, “Ben-Gvir’in görüntüleri ve açıklamaları rahatsız edici ve kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Radovan, ayrıca Gazze’deki dramatik duruma işaret ederek, "İhtiyacı olan insanlara güvenli, hızlı ve engelsiz bir şekilde yardım ulaştırılması için her şey yapılmalıdır. Bunun için, uluslararası hukuka uygun olarak, güvenilir erişim yolları ve uluslararası kuruluşlar tarafından yardımın kabul edilmesi gerekmektedir. İnsanlık, asla pazarlık konusu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.