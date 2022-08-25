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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz, ülkede eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede Gepard uçaksavar tankının eğitimini alan Ukrayna askerlerini ziyaret etti.

Erbil Başay   | 25.08.2022
Almanya Başbakanı Scholz, ülkede eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti

Berlin

Scholz, Schleswig-Holstein eyaletindeki Putlos askeri eğitim merkezinde eğitim alan Ukraynalı askerlerle ve eğitimcilerle görüştü.

Merkezde incelemelerde bulunan Scholz, Gepard uçaksavar tanklar hakkında bilgi de aldı.

Scholz, burada yaptığı açıklamada, "Buradaki askerler ülkelerini savunacaklar. Rusya'nın acımasız saldırganlık savaşının getirdiği korkunç tehdide karşı Ukrayna’yı savunacaklar." ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın kendisini savunma hakkı bulunduğunu vurgulayan Scholz, Almanya’nın Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya mali ve askeri olarak destek vermeye devam edeceğini ve Ukrayna ordusunun silahlarını mümkün olan en verimli şekilde kullanmasını sağlayacağını kaydetti.

Almanya, Ukrayna’ya 30 Gepard uçaksavar tankını sağlamaya söz vermiş ve bunların bir bölümünün Ukrayna’ya ulaştığı belirtilmişti. Bu kapsamda Ukrayna askerlerine, Almanya’da eğitim verileceği ifade edilmişti.

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