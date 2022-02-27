Dolar
13.80
Euro
15.68
Altın
1,888.42
ETH/USDT
2,813.00
BTC/USDT
39,477.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yayındayız CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Necmettin Erbakan’ın vefatının 11. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Almanya Başbakanı Scholz: Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savunma harcamaları için 100 milyar avroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı. Scholz, "Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor." dedi.

Cüneyt Karadağ   | 27.02.2022
Almanya Başbakanı Scholz: Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor

Berlin

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savunma harcamaları için 100 milyar avroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı. Scholz, "Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor." dedi.

Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını da Rus uçaklarına kapatacak.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Scholz: Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor

Almanya Başbakanı Scholz: Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor

Scholz: Putin, NATO'nun tüm üyelerini savunma kararlılığını hafife almamalı

Almanya Başbakanı Scholz, Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurma kararı aldı

Scholz: Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı askeri saldırganlığın hata olacağı konusunda uyardık

Scholz: Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı askeri saldırganlığın hata olacağı konusunda uyardık
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün Rusya'nın PCR testi talebini reddettiği ortaya çıktı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün Rusya'nın PCR testi talebini reddettiği ortaya çıktı
Ukrayna Rusya'nın olası saldırısına karşı önleyici yaptırımlar istiyor

Ukrayna Rusya'nın olası saldırısına karşı önleyici yaptırımlar istiyor