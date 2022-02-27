Almanya Başbakanı Scholz: Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savunma harcamaları için 100 milyar avroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı. Scholz, "Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor." dedi.
Berlin
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savunma harcamaları için 100 milyar avroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı. Scholz, "Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor." dedi.
Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını da Rus uçaklarına kapatacak.
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