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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz, Biden'ın çekilme kararının takdiri hak ettiğini belirtti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilme kararının takdiri hak ettiğini bildirdi.

Cüneyt Karadağ  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
Almanya Başbakanı Scholz, Biden'ın çekilme kararının takdiri hak ettiğini belirtti

Berlin

Scholz, X'ten yaptığı açıklamada, "Dostum Joe Biden ülkesi için, Avrupa için, dünya için çok şey başardı. Onun sayesinde transatlantik işbirliği sıkı, NATO güçlü ve ABD bizim için iyi ve güvenilir bir ortak. Tekrar aday olmama kararı takdiri hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

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