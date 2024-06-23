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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz, Arjantin'deki reformlarda sosyal uyumun ölçü olması gerektiğini belirtti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Arjantin'de yapılması planlanan reformlarda sosyal uyumun ve toplumsal birlikteliğin korunmasının önemli ölçüler olması gerektiğini belirtti.

Erbil Başay  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Almanya Başbakanı Scholz, Arjantin'deki reformlarda sosyal uyumun ölçü olması gerektiğini belirtti

Berlin

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Scholz'un başkent Berlin'de Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile bir araya geldiğini bildirdi.

Arjantin'in Almanya'nın Latin Amerika'daki en önemli ekonomik ortaklarından olduğunu vurgulayan Hebestreit, iki ülkenin uzun yıllardan beri yakın ilişkilerle birbirine bağlı bulunduğunu kaydetti.

Hebestreit, Milei ve Scholz'un ekonomi, ticaret, yenilenebilir enerji ve küresel iklimin korunması da dahil ilişkilerin tüm boyutlarını ele aldıklarını anlattı.

İkilinin Arjantin'in planladığı reformlar ile halkın üzerindeki muhtemel etkileri konusunda da fikir alışverişinde bulunduğu bilgisini paylaşan Hebestreit, Scholz'un reformlarda sosyal uyumun ve toplumsal birlikteliğin korunmasının önemli ölçüler olması gerektiğini vurguladığını aktardı.

Hebestreit, görüşmede Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) anlaşmasının da ele alındığını belirterek, "Anlaşmaya ilişkin müzakerelerin süratle sonuçlandırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı." ifadesini kullandı.

Sözcü Hebestreit, Alman hükümetinin Arjantin’in Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) üye olmasını desteklediğini bildirdi.

Milei ve Scholz'un İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne katıldıklarını anımsatan Hebestreit, iki liderin bu görüşmede de Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesinin Rusya'nın elinde bulunduğu konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

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