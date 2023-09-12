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Dünya

Almanya Başbakanı, Rusya'nın tahıl girişimi konusunda öne sürdüğü argümanları "temelsiz" buluyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırma konusunda Rusya'nın öne sürdüğü argümanların "temelsiz" olduğunu söyledi.

Cüneyt Karadağ  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Almanya Başbakanı, Rusya'nın tahıl girişimi konusunda öne sürdüğü argümanları "temelsiz" buluyor

Berlin

Başbakan Scholz "Barış ve dinler arası diyalog" konulu konferansta yaptığı konuşmada, "Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden tesis etme çabalarımızla Rusya'nın tahıl gemilerini bombalamayacağından, bu gemileri batırmayacağından emin olmak istedik. Rusya'nın bu girişimi uzatmamak için öne sürdüğü argümanlar temelsiz." dedi.

Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ülkenin tarım ya da gıda sektörlerini hedef almadığının altını çizen Scholz, "Rus hükümeti tarafından bazen söylenenlerin aksine, Rus tahılına karşı herhangi bir yaptırım yok, Rusya'dan gelen gübrelere karşı herhangi bir yaptırım yok, tahıl taşıyan gemilerin kiralanması ve tedarik edilmesi konusunda herhangi bir yasak yok. Böylece tüm dünyaya taşınabiliyorlar" diye konuştu.

Birleşmiş Milletlerin tahıl girişimini kolaylaştırma çabalarına da değinen Scholz, Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatı için ödeme almasını sağlayacak net kurallar belirleyen teklifler yapıldığını hatırlatarak, "Rusya Devlet Başkanı şimdi bunu durdurdu ve her zaman olduğu gibi gücünü bir şeyler elde etmek için kullanmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, Almanya ve ortaklarının küresel gıda güvenliği için çabalarını sürdüreceklerine dikkati çekerek, "Avrupa'da tahılın kara yolu ve demir yoluyla taşınması seçeneklerini de araştıracağız. Bu daha zor olacak ama yine de çok şey başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Şansölye Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatını bir kez daha savunarak, "Ukrayna'yı meşru müdafaa hakkı konusunda gerektiği sürece desteklemeye devam edeceğiz. Bunu sadece siyasi ve stratejik açıdan değil, aynı zamanda barış etiği açısından da gerekli görüyorum." şeklinde konuştu.





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