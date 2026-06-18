Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris'te dün ABD ile İran arasındaki mutabakatı imzalamasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Merz, Trump'ın İran ile yapılan mutabakatı imzalamasından memnun Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris'te dün ABD ile İran arasındaki mutabakatı imzalamasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Merz, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Lider Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Başkan Trump'ın dün Paris'te İran ile mutabakatı imzalamış olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullanan Merz, "Bu, orada silahların susması ve Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişin yeniden sağlanmasına ilişkin büyük bir adım." dedi.

Merz, bu konuda Almanya'nın nasıl yardımcı olacağını Bakanlar Kurulunda sakin bir şekilde ele alacaklarını aktararak, "Örneğin mayın temizleme gemileriyle orada üzerinde mutabakat sağlanan şeylerin askeri olarak da güvence altına alınmasını düşünebileceğimizi her zaman söyledim." değerlendirmesinde bulundu.

Ancak bunun için net bir yasal dayanağın olması ve Alman Meclisinden de yetki alınması gerektiğini vurgulayan Merz, gelecek günlerdeki gelişmeler ışığında bu konuda Almanya'da sakin bir şekilde konuşacaklarını kaydetti.

"Kendimizi güçlendirmek için büyük çaba sarf ediyoruz"

Amerikan yönetiminin, güvenlik stratejisini yeniden düzenlenmesinden sonra dünya genelindeki askeri varlığını gözden geçirdiğini bildiklerini vurgulayan Merz, "Bu Avrupa için de Almanya için de geçerli. Bu yüzden biz de her zaman Avrupa'nın savunma kabiliyetini güçlendirmemiz gerektiğini söyledik. Kendimizi güçlendirmek için büyük çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Şansölye Merz, bu konuda Avrupalı NATO ortaklarıyla iyi bir koordinasyon ve uyum içinde olduklarına değinerek, bunu AB'nin dışında Norveç ve İngiltere ile de yoğun bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

Avrupa'daki NATO üyesi ülkeleri ve NATO'nun Avrupa ayağını güçlendirdiklerini vurgulayan Merz, "Daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz ve bunu yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, AB Liderler Zirvesi'nde Avrupa sanayisinin rekabet gücünün önemli bir konu olmayı sürdürdüğünü belirterek, AB Komisyonu'na düzenli olarak ilerleme raporları sunmasından dolayı teşekkür etti.

Avrupa bürokrasisini sistematik bir şekilde azaltmak istediklerini vurgulayan Merz, "Bu adım adım gerçekleşiyor. Uzun sürüyor, ancak oluyor." görüşünü paylaştı.