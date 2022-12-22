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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya, ABD’nin Ukrayna’ya "Patriot sistemi" verecek olmasını memnuniyetle karşıladı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD’nin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi vereceğine ilişkin kararından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Erbil Başay   | 22.12.2022
Almanya, ABD’nin Ukrayna’ya "Patriot sistemi" verecek olmasını memnuniyetle karşıladı

Berlin

Baerbock, Danimarkalı mevkidaşı Lars Lökke Rasmussen ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlendi.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının bugün çevrim içi yaptığı toplantıya ilişkin açıklama da yapan Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki su ve elektrik altyapısını bombaladığını ifade etti.

Baerbock, G7 ülkeleri olarak Ukrayna’yı desteklemekten vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak “Ukrayna halkı özgürlüğümüzü, Avrupa’daki barış düzenimizi de savunuyor. Bu yüzden kayıtsız şartsız Ukrayna’daki cesur insanların yanında duruyoruz.” dedi.

Ukrayna’da havada düşürülen her füzenin hayat kurtardığını ifade eden Annalena Baerbock, bu nedenle G7 toplantısında hava savunma alanında işbirliğini yoğunlaştırma kararı aldıklarını ve daha yoğun bir şekilde birlikte çalışacaklarını belirtti.

Baerbock, ülkesinin Ukrayna’ya İris-T hava savunma sitemini verdiğini anımsatarak “Amerikalı dostlarımızın Patriot sistemine ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyorum.” diye konuştu.

Almanya’nın Ukrayna’ya başka Gepard tipi uçaksavar tankları da sağlayacağını belirten Baerbock, “(Ukrayna için) Birlikte daha fazla neler yapabileceğimize de bakacağız." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna’ya kış yardımı yapılmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Putin’in Avrupalıları bölmeyi hedeflediğini ifade eden Baerbock, "Ama tam tersi oldu. Avrupalılar olarak bölünmek yerine bu yıl birbirimize daha da yakınlaştık. 24 Şubat'tan bu yana güvenlik ve savunmayla ilgili konularda birbirimize yaklaştık." değerlendirmesinde bulundu.

G7 toplantısında Afganistan’daki durumu da ele aldıklarını aktaran Baerbock, bu ülkede kız öğrencilerinin eğitimlerini askıya alan karara tepki göstererek bunun “taş devri yönünde atılan bir başka adım” olduğunu ifade etti.

Baerbock, Danimarka’nın yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması konusunda öncü bir ülke olduğunu belirterek bu alanda Danimarka ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen de "Ukrayna’nın özgürlük savaşının" önemine işaret ederek “Doğudan soğuk rüzgar esiyor. Sadece Ukrayna’da değil, Avrupa kıtasında da.” dedi.

Ukrayna’da her gün sivillerin hayatını kaybettiğini ve evlerin yıkıldığını aktaran Rasmussen, "Rusya, bu savaşı kazanmayacak. Avrupa Birliği’nde (AB) ve NATO’da birliktelik hiç bu kadar güçlü değildi." değerlendirmesini yaptı.

Rasmussen, Rusya’nın siber savaş da yaptığını belirterek bu konuda Almanya ile Danimarka’nın işbirliğini artırmaları gerektiğini kaydetti.

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