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Dünya

Almanya, ABD, Fransa, İngiltere ve İtalya, Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesi konusunda mutabık

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 25.01.2023
Almanya, ABD, Fransa, İngiltere ve İtalya, Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesi konusunda mutabık

Berlin

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede liderlerin, Ukrayna'daki güvenlik durumu ve Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı mücadelesine verilen desteği ele aldıklarını ifade etti.

Hebestreit ayrıca, liderlerin Avrupa-Atlantik koordinasyonu içerisinde Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

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