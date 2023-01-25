Almanya, ABD, Fransa, İngiltere ve İtalya, Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesi konusunda mutabık
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Berlin
Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede liderlerin, Ukrayna'daki güvenlik durumu ve Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı mücadelesine verilen desteği ele aldıklarını ifade etti.
Hebestreit ayrıca, liderlerin Avrupa-Atlantik koordinasyonu içerisinde Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.