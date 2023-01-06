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Dünya

Almanlar, Savunma Bakanı Lambrecht'in görevden alınması gerektiği görüşünde

Almanya'da 5 bin kişiyle yapılan ankete göre, halkın büyük çoğunluğu Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in görevden alınması gerektiğine inanıyor.

Cüneyt Karadağ   | 06.01.2023
Almanlar, Savunma Bakanı Lambrecht'in görevden alınması gerektiği görüşünde

Berlin

Haber portalı t-online için kamuoyu araştırma şirketi Civey tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 77'si Bakan Lambrecht'in görevden alınmasını destekliyor.

Katılımcıların yüzde 13'lük kısmı ise bakanın görevde kalması gerektiğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 10'u da bu konuda kararsız olduğunu ifade etti.

Sosyal Demokrat Partili Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, oğlunu orduya ait helikopterle tatile götürmesi ve yeni yıl mesajını sosyal medyadan havai fişek sesleri arasında vermesi nedeniyle Alman medyası ve sosyal medyada yoğun olarak eleştiriliyor.

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