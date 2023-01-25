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Dünya

Alman yetkililerin, sosyal medya platformlarına hatalı Kovid-19 paylaşımlarını sildirttiği iddiası

Alman hükümetinin Kovid-19 salgınının başında sosyal medya üzerinden paylaşılan hatalı bilgileri sildirmek için sosyal medya platformlarının temsilcileriyle bir araya geldiği ileri sürüldü.

Cüneyt Karadağ   | 25.01.2023
Alman yetkililerin, sosyal medya platformlarına hatalı Kovid-19 paylaşımlarını sildirttiği iddiası

Berlin

Bild gazetesinin haberinde, hükümetin, Kovid-19 kısıtlamalarını eleştiren ve salgın hakkında yanıltıcı bilgi veren paylaşımların silinmesini talep etmek amacıyla sosyal medya şirketlerinin temsilcileriyle toplantı yaptığı iddia edildi.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel hükümeti döneminde İçişleri Bakanlığı ve Basın Enformasyon Dairesinin, Google ve Facebook'un üst düzey temsilcileriyle gizli görüşmeler yaptığı, bu görüşmelerde platformlarda gözlenen yanlış bilgi ve dezenformasyonun yayılması konusunun ele alındığı savunuldu.

"Hükümet, popüler olmayan korona görüşlerini sildi mi?" sorusu yöneltilen haberde, Almanya'da ifade özgürlüğünün bu şekilde kısıtlanmasında federal hükümetin parmağının olup olmadığı sorgulandı.

İçişleri Bakanlığındaki toplantıya, dönemin hükümet sözcüsü ve Merkel'in sırdaşı olarak bilinen, bugün de Almanya'nın İsrail Büyükelçisi olan Steffen Seibert'ın katıldığı öne sürüldü.

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