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Dünya

Alman Spiegel dergisi: Lufthansa'nın Üst Yöneticisi Spohr'a göre Avrupa'nın en kötü havalimanı Münih'te

Alman Spiegel dergisi, hava yolu şirketi Lufthansa'nın Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr'un Almanya'daki Münih Havalimanı'nı "Avrupa'nın en kötüsü" olarak gördüğünü öne sürdü.

Cüneyt Karadağ  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Alman Spiegel dergisi: Lufthansa'nın Üst Yöneticisi Spohr'a göre Avrupa'nın en kötü havalimanı Münih'te

Berlin

Spiegel dergisinde yer alan haberde, Spohr'un son günlerde güvenlik kontrolü amacıyla iki kilometreye varan uzunluktaki sıralarla gündeme gelen Münih Havalimanı için "Avrupa'nın en kötüsü" ifadesini kullandığı kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde güvenlik kontrolü için bekleyen yolcuların iki kilometreye varan kuyruk oluşturduğu dikkati çekiyor.

Lufthansa, daha fazla uzun mesafeli uçuş sunabilmek için geçen yıl birkaç uçağını Frankfurt'tan Münih şehrine taşımıştı. Münih Havalimanı'ndaki aksaklıkların ardından Lufthansa'nın bu uçakları, yeniden Frankfurt'a alacağı belirtildi.

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