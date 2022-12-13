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Dünya

Alman ordusu eksiklikler nedeniyle NATO görevlerini sınırlı ölçüde yerine getirebilir

Almanya'da Savunma Bakanlığının hazırladığı rapora göre, ordunun NATO gibi uluslararası yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmekte büyük zorluk çektiği bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 13.12.2022
Alman ordusu eksiklikler nedeniyle NATO görevlerini sınırlı ölçüde yerine getirebilir Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Berlin

Meclis Savunma Komisyonuna sunulan ve basına sızan Savunma Bakanlığının gizli raporuna göre, Alman ordusu Bundeswehr, göze batan eksiklikleri nedeniyle NATO görevlerini ancak sınırlı ölçüde yerine getirebilir.

Alman basınında yer alan haberlere göre, raporda, savaş gemilerinde, topçu silahları, hava savunma sistemleri ve modern iletişim teknolojisindeki sıkıntılar nedeniyle ordunun ancak kısıtlı bir şekilde katkı sağlayabilecek durumda olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca tüm silahlı kuvvetler için operasyonel hazırlığın yeniden tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.

Alman ordusundaki malzeme, personel ve eğitim durumunun da kötü olduğuna işaret edilerek, muhtemelen marta kadar Alman donanmasının Birleşmiş Milletler'in Lübnan açıklarındaki UNIFIL misyonuna bir gemi gönderemeyeceği aktarıldı.

Almanya'nın Eylül 2023'ten itibaren Avrupa Birliği'nin Akdeniz'deki “Irini” askeri misyonu için bir gemi sağlayıp sağlayamayacağının da tartışmalı olduğu, firkateynlerin zamanından önce hizmet dışı bırakılması nedeniyle donanmanın bahara kadar denizde güvenliği sağlayamayacağı belirtildi.

Slovakya'da konuşlandırılan Patriot füze sistemlerinin modernize edilebilmesi için 2023 yılı sonuna kadar Almanya'ya geri getirilmesi gerektiği, Bundeswehr'in bunun için de bir çözüm arayışına girdiği kaydedildi.

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