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Dünya

Alman hükümeti Rus gazı ithalatı yapan Uniper şirketinin kurtarma planını kabul etti

Almanya hükümetinin, ülkede en büyük Rus gazı ithalatçısı olan Uniper şirketini kurtarma planının bir parçası olarak, şirketin yüzde 30 hissesini alacağı bildirildi.

Saadet Firdevs Aparı   | 22.07.2022
Alman hükümeti Rus gazı ithalatı yapan Uniper şirketinin kurtarma planını kabul etti

Ankara

Şirketten yapılan açıklamada, Alman hükümetinin, doğal gaz fiyatlarındaki artış ve Rus teslimatlarındaki düşüşün ardından şirketin yüzde 30 hissesini almayı kapsayan kurtarma planını kabul ettiği belirtildi.

Uniper, iki hafta önce kurtarma talebinde bulunmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, nisanda enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmaya yönelik yenilenebilir enerji üretiminin artırılmasını hızlandırmak için yasa paketi açıklamıştı.

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen ve ülkenin yenilenebilir enerji üretimini artırmayı amaçlayan "Paskalya Yasası'nı" 7 Temmuz'da onaylamıştı.

Söz konusu yasada, yenilenebilir enerji kullanımının kamu güvenliği yararına olduğuna vurgu yapılarak, güneş enerjisi, karasal rüzgar ve açık deniz rüzgar gücünden elektrik üretiminin artırılması için iddialı hedefler bulunuyor.

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da şu anda elektrik üretiminin yüzde 42’den fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Alman hükümeti daha önce elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerji payını 2030'a kadar yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyordu.

Almanya, Rusya-Ukrayna savaşından önce, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan alıyordu.​​​​​​​

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