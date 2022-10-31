Dolar
18.61
Euro
18.41
Altın
1,638.70
ETH/USDT
1,566.50
BTC/USDT
20,343.00
BIST 100
3,966.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Alman hükümeti, İran’daki göstericilere karşı orantısız şiddet kullanılmasını kınadı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Alman hükümetinin İran’daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini söyledi.

Erbil Başay   | 31.10.2022
Alman hükümeti, İran’daki göstericilere karşı orantısız şiddet kullanılmasını kınadı

Berlin

Alman hükümeti, İran’da güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız şiddet kullanmasını kınadı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Alman hükümetinin İran’daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini söyledi.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümünün ardından haftalardan beri devam eden protestolarda barışçıl gösteri yapan çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ötürü dehşete düştüklerini belirten Hebestreit, "İran güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullanmasını şiddetle kınıyoruz." dedi.

Hebestreit, İran’da gazetecilere yönelik devlet baskısını da kınadıklarını vurgulayarak, "İran’da basın ve ifade özgürlüğü yok. İran’da kendi hakları için sokağa çıkan insanların yanında olmak amacıyla kendi olanaklarımızı kullanıyoruz." diye konuştu.

Avrupa Birliği’nin (AB) İran’a yönelik yeni yaptırımlar getirmesinden memnuniyet duyduklarını söyleyen Hebestreit, Alman hükümetinin başka önlemlerin alınmasını da incelediğini kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman Birinci Televizyon Kanalı’nda (ARD) yayımlanan “Bericht aus Berlin” programında İran'daki Devrim Muhafızlarının terör örgütü listesine alınması ihtimalini gündeme getirdi.

Baerbock, "Geçen hafta (İran'a yönelik) başka bir yaptırım paketini yola koyacağımızı, Devrim Muhafızlarının terör örgütü olarak da ne şekilde listelenebileceğini inceleyeceğimizi açıkça ifade ettim." dedi.

İran’daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmazken Norveç merkezli "İran İnsan Hakları Örgütü", protestolarda 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü
Türkiye'den Hindistan'daki köprünün çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'dan vefat eden Mevlüde Genç için taziye mesajı
İSKİ'den İstanbullulara "su tasarrufu" uyarısı: Muslukların altındaki vanaları bir miktar kısın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da vefat eden Mevlüde Genç'in ailesine başsağlığı diledi

Benzer haberler

İran'da Mahsa Emini gösterileriyle ilgili başkentte bine yakın iddianame hazırlandı

İran'da Mahsa Emini gösterileriyle ilgili başkentte bine yakın iddianame hazırlandı

Almanya'da Doğal Gaz Komisyonu, haneler için gazda kilovatsaat başına 12 sent üst sınır önerdi

Alman hükümeti, İran’daki göstericilere karşı orantısız şiddet kullanılmasını kınadı

Çin, ÇKP Kongresi'nin ardından diplomasi atağına hazırlanıyor

Çin, ÇKP Kongresi'nin ardından diplomasi atağına hazırlanıyor
Almanya Rusya'yı uluslararası topluma verdiği taahhütleri yerine getirmeye çağırdı

Almanya Rusya'yı uluslararası topluma verdiği taahhütleri yerine getirmeye çağırdı
İran'ın turistik adası Kiş

İran'ın turistik adası Kiş
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet