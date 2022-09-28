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Dünya

Alman hükümeti enerji krizi nedeniyle planlanandan daha fazla borçlanacak

Almanya'da federal hükümetin enerji krizi nedeniyle, yılın dördüncü çeyreğinde başlangıçta planlanandan 22,5 milyar avro daha fazla borçlanacağı bildirildi.

Bahattin Gönültaş   | 28.09.2022
Alman hükümeti enerji krizi nedeniyle planlanandan daha fazla borçlanacak

Berlin

Alman hükümetinin borçlanmasını ve borçların yönetimini yapan Almanya Finans Ajansı'ndan yapılan açıklamada, federal hükümetin Ekim-Aralık döneminde borçlanma hedefinin 106,5 milyar avroya yükseltildiği belirtildi. Böylece hükümet, yılın dördüncü çeyreğinde başlangıçta planlanandan 22,5 milyar avro daha fazla borçlanacak.

Açıklamada, “Borçlanmanın artırılması Federal hükümetin enerji krizine yönelik tedbirlerinden kaynaklanmaktadır.” denildi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesi, ışıkların açık kalması ve evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Ekonomistlere göre, Alman ekonomisi, enerji krizi nedeniyle gelecek aylar için bazı zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. Enerjideki yüksek fiyatlar, tüketicilerin satın alma gücünün düşmesine ve üretimin birçok şirket için karsız hale gelmesine neden oluyor.

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