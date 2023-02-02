Dolar
18.81
Euro
20.54
Altın
1,940.14
ETH/USDT
1,677.00
BTC/USDT
23,863.00
BIST 100
4,650.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Samsun İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması’nda konuşuyor.
logo
Dünya

Alman Anayasa Mahkemesi, Berlin eyaletinin başörtüsü konusundaki temyiz müracaatını reddetti

Anayasa Mahkemesi, Federal İş Mahkemesinin başörtüsü yasağına ilişkin kararına karşı Berlin eyaletinin yaptığı temyiz müracaatını kabul etmeyerek başörtüsü takmanın genel olarak yasaklanmaması gerektiğine karar verdi.

Cüneyt Karadağ   | 02.02.2023
Alman Anayasa Mahkemesi, Berlin eyaletinin başörtüsü konusundaki temyiz müracaatını reddetti

Berlin

Alman Anayasa Mahkemesi, Berlin eyaletinin başörtüsü konusundaki temyiz talebini kabul etmedi.

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın sevindirici olduğunu söyledi.

Kesici, uzun zamandır Tarafsızlık Yasası'nın anayasaya aykırı olduğunu ifade ettiklerini belirterek, "Başörtülü öğretmenlerin çalışamamasının insan haklarına aykırı olduğunu söylüyorduk. Verilen karar sevindirici. İnşallah şimdi eyaletin yasayı düzenleyerek başörtülü öğretmenlere izin vermesini umut ediyoruz." dedi.

Dava süreci

Berlin İş Mahkemesi 2018'de, bir öğretmenin başörtüsüyle ders verebilmek için Berlin eyaletine karşı açtığı davayı, eyaletin çıkardığı Tarafsızlık Yasası'nı gerekçe göstererek reddetmişti.

Öğretmenin buna itiraz etmesi üzerine bir üst mahkeme olan Eyalet İş Mahkemesi, yerel iş mahkemesinin kararını haksız bulmuş ve mağdur öğretmene 5 bin 159 avro tazminat ödenmesine karar vermişti.

Mahkeme, Tarafsızlık Yasası'nın öğretmeni dini inancından dolayı dezavantajlı duruma düşürdüğüne hükmetmişti.

Berlin Eyalet Yönetimi, bunun üzerine davayı Federal İş Mahkemesine temyize götürmüştü.

Erfurt kentindeki Federal İş Mahkemesinde görülen temyiz davasında, başörtüsü taktığı gerekçesiyle okulda çalışmasına izin verilmeyen öğretmenin dini inancı nedeniyle ayrımcılığa uğradığı belirtilerek, Eyalet İş Mahkemesinin kararı onamıştı.

Mahkeme, Berlin eyaletinde 2005'te yürürlüğe giren Tarafsızlık Yasası'nda yer alan genel başörtüsü yasağının da anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Federal İş Mahkemesinin kararında, Anayasa Mahkemesinin 2015'te verdiği karara atıfta da bulunulmuştu.

Almanya Anayasa Mahkemesi, 2015'te iki kadın öğretmenin derslerinde başörtülü olabileceğine onay vermiş, bu kararda da "soyut bir tehlikeden" dolayı din özgürlüğünün kısıtlanamayacağına ancak okul huzurunun bozulmasında "yeterli somut tehlike" görülmesi durumunda başörtüsü yasağının getirilebileceğine hükmetmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, 9 ülkenin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Çin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar: Bizim Yunanistan'ı tehdit etmemiz söz konusu değil
İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda 30 büyükşehirde yatırım plan ve hedefler görüşüldü
Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Benzer haberler

Alman Anayasa Mahkemesi, Berlin eyaletinin başörtüsü konusundaki temyiz müracaatını reddetti

Alman Anayasa Mahkemesi, Berlin eyaletinin başörtüsü konusundaki temyiz müracaatını reddetti

Almanya'da doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı yüzde 78,6 oldu

Deutsche Bank'tan 2007'den bu yana en yüksek net kar

Almanya küresel enerji fiyatlarında düşüş beklemiyor

Almanya küresel enerji fiyatlarında düşüş beklemiyor
Berlin’de Müslümanların defnedilmesi için 2 binden fazla mezarlık sözü verildi

Berlin’de Müslümanların defnedilmesi için 2 binden fazla mezarlık sözü verildi
Rus şirketi Transneft: Polonya'ya ocakta 500 bin ton Rus petrolü sevk ettik

Rus şirketi Transneft: Polonya'ya ocakta 500 bin ton Rus petrolü sevk ettik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet