Euro
7.68
Dolar
6.85
BIST 100
116,609.50
Altın
1,768.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Aliyev'in 'BM Genel Kurulu toplansın' önerisini 130 ülke kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in koronavirüsle küresel mücadelenin konuşulacağı özel bir oturum düzenlemesi önerisinin 130'dan fazla ülke tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 30.06.2020
Aliyev'in 'BM Genel Kurulu toplansın' önerisini 130 ülke kabul etti

Bak

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) küresel mücadelenin konuşulacağı özel bir oturum düzenlemesi önerisinin 130'dan fazla ülke tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Hacıyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aliyev'in 4 Mayıs'ta düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi toplantısında BM Genel Kurulunun devlet ve hükümet başkanları düzeyinde özel bir oturum yapılması önerisi üzerine BM Genel Sekreteri'nin ülkelere başvuru yaptığını belirtti.

Kovid-19'la mücadele konusundaki küresel dayanışmanın yeterli olmadığını, ülkeler arasındaki fikir ayrılıklarının mücadeleye engel oluşturduğunu söyleyen Hacıyev, "130'dan fazla ülke Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önerisini kabul etti. Aliyev küresel dayanışma için böyle bir girişimde bulundu. Toplantının kısa zamanda organize edileceğini ümit ediyoruz. Dünyanın bir an önce sıkı iş birliği gerçekleştirmesi lazım." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 767'ye yükseldi
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 730'a çıktı
Bingöl'de maske takma zorunluluğu getirildi
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 355'e çıktı

Benzer haberler

Aliyev'in 'BM Genel Kurulu toplansın' önerisini 130 ülke kabul etti

Aliyev'in 'BM Genel Kurulu toplansın' önerisini 130 ülke kabul etti

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, 'Dağlık Karabağ' sorununu görüştü

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 28 yaşında

Ebulfez Elçibey doğumunun 82. yılında anılıyor

Ebulfez Elçibey doğumunun 82. yılında anılıyor
Azerbaycan Türkiye'den SİHA alacak

Azerbaycan Türkiye'den SİHA alacak