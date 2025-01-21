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Dünya

Aliyev'den Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için Erdoğan'a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Ruslan Rehimov  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Aliyev'den Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için Erdoğan'a taziye mesajı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev mesajında, "Yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberi bizi derinden sarstı. Bu faciadan dolayı yaşadığınız üzüntüyü paylaşıyor, şahsım ve Azerbaycan halkı adına sizlere, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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