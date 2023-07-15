Dolar
26.19
Euro
29.41
Altın
1,955.66
ETH/USDT
1,939.00
BTC/USDT
30,335.00
BIST 100
6,437.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde konuşuyor. 15 Temmuz Şehitler Anıtı’ndan yayındayız.
logo
Dünya

Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mektubu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

Ruslan Rehimov  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mektubu

Bakü

Aliyev mektubunda, darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden şehitlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını belirtti.

15 Temmuz'da yapılan hain planın Türkiye tarihinin zor sınavlarından biri olduğunu belirten Aliyev, bu sınavdan alnı ve yüzü açık olarak çıkan Türk halkı iradesinin yılmazlığını, kararlılığını, devlete ve demokrasiye bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya açıkça gösterdiğini kaydetti.

Aliyev, o zor günde omuz omuza duran Türk milleti ve devletinin azmi sayesinde, şehitlerin kanları ve canları pahasına elde edilen zafer, Türk halkının vatan sevgisini, eşsiz mücadele ruhunu ve yenilmezliğini teyit ettiğini belirterek, "Dayanışma ve milli birliğin sembolü olan 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' Türk devlet tarihinde büyük bir onur günü olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Gerçek kahramanlık destanının yazıldığı o gün kardeş Türk halkının Erdoğan'ın çağrısına hemen yanıt vererek hain planı engellediğini ve Türkiye'yi büyük faciadan kurtardığını belirten Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan halkı ve devleti ilk anlardan itibaren bu mücadelede kardeş Türkiye devleti ve halkının yanında yer almış, ülkenin anayasal yapısına ve meşru iktidarına saldıran hainleri kati şekilde kınamıştır. Bu olaylardan güçlenerek çıkan Türk milletinin zaferini zaferimiz, sevincini sevincimiz, hüznünü hüznümüz gibi paylaştık ve tek millet, iki devlet olduğumuzu bir kez daha net bir şekilde kanıtladık.

En büyük varlığımız olan sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini, birlik ve dayanışmamızı korumak ve gelecek nesillere armağan etmek, stratejik ittifakımızı her yönüyle geliştirmek ve pekiştirmek adına ortak çabalarımızı istikrarlı bir şekilde sürdüreceğimize eminim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılında FETÖ içindeki parçalanma iyice netleşti
15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi
Yargıtaydan 17 Aralık kumpas davasında kısmi onama kararı
AFAD hasta, yaşlı ve engelli depremzedelerin başvurularını evlerinde alıyor
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mektubu

Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mektubu

Dünyadan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajları

AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimizin kahraman evlatları tam bir adanmışlıkla bu terör örgütünü durdurdu

Galata Kulesi'ne 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı

Galata Kulesi'ne 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 15 Temmuz ruhu geleceğimizin sigortasıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 15 Temmuz ruhu geleceğimizin sigortasıdır
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet