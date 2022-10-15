Dünyadan maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajları

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Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamanın yaşandığı bölgeden yayındayız Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamanın yaşandığı bölgeden yayındayız
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Dünya

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı

Ruslan Rehimov   | 15.10.2022
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendisini derinden sarstığını belirtti.

Türkiye'nin acısını paylaştıklarını ifade eden Aliyev, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.

Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.

Ürdün'den taziye mesajı

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığının patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğu, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

Bartın Valiliği, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlamasında 25 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.


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