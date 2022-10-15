Dünyadan maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajları

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı
Bakü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Aliyev mesajında, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendisini derinden sarstığını belirtti.
Türkiye'nin acısını paylaştıklarını ifade eden Aliyev, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.
Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.
Ürdün'den taziye mesajı
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığının patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğu, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.
Bartın Valiliği, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlamasında 25 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
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