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Dünya

Aliyev ve Reisi, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırı hakkında telefonda görüştü.

Ruslan Rehimov   | 28.01.2023
Aliyev ve Reisi, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı görüştü Fotoğraf: Fatemeh Bahrami / AA

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i arayan Reisi, saldırıda hayatını kaybeden güvenlik amiri için taziyelerini iletti, yaralı güvenlik görevlilerine şifa diledi.

Aliyev, Tahran Büyükelçiliğine yönelik terör eylemini şiddetle kınadığını ifade ederek bu kanlı eylemin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve suçluların cezalandırılmasını umduğunu belirtti.

Soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yapan Aliyev, Büyükelçiliğin güvenlik görevlilerinden birinin, üzerine atladığı teröristi korkusuz ve çevik hareketleriyle silahsızlandırdığını anlattı.

Aliyev, teröristin silahsızlandırılmaması durumunda, Büyükelçiliğin diğer çalışanları ile Büyükelçilik binasının apartman bölümünde yaşayan aile bireylerini hedef alacağını belirterek diplomatik misyonların güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ise saldırının boyutlarının ilgili kurumlar tarafından soruşturulduğunu mevkidaşına ileten Reisi, "İran ve Azerbaycan arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin kopmaz kültürel ve tarihi bağlara dayandığını" ifade etti.

Reisi, İran ve Azerbaycan hükümetlerinin, "iki ülke arasındaki ilişkilerin düşmanlar tarafından etkilenmesine izin vermeyeceğini" kaydetti.

Olay

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine dün sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik amirinin hayatını kaybettiği ve iki güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirilmişti.

İranlı yetkililer, saldırganın olaydan sonra yakalandığını açıklamıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınamış ve Tahran Büyükelçiliğinin tahliye edileceğini duyurmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı terör eylemi şeklinde nitelendirmişti.

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