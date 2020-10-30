Euro
9.78
Dolar
8.38
BIST 100
1,112.37
Altın
1,877.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, konuşuyor İzmir’deki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor Bayraklı'da yıkılan binalar havadan görüntülendi
logo
Dünya

Aliyev, İzmir depremi dolayısıyla Erdoğan'ı arayarak yardıma hazır olduklarını bildirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla yardıma hazır olduklarını söyledi.

Ruslan Rehimov   | 30.10.2020
Aliyev, İzmir depremi dolayısıyla Erdoğan'ı arayarak yardıma hazır olduklarını bildirdi

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev'in Erdoğan'ı arayarak deprem dolayısıyla üzüntülerini ilettiği ve "geçmiş olsun" dileklerinde bulunduğu belirtildi.

Aliyev, her zaman olduğu gibi dost ve kardeş Türkiye'nin yanında olduklarını vurgulayarak, Azerbaycan'ın kardeş ülkeye mümkün olan her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Erdoğan da telefon görüşmesi ve gösterdiği ilgiden dolayı Aliyev'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Avrupa’da Kovid-19 vakalarındaki günlük yüksek artış sürüyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 234 bini geçti
Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu İstanbul'da toplandı
Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı yeni 'tepe noktasına' ulaştı
Rusya'da son 24 saatte 18 binin üzerinde yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Deprem nedeniyle İzmir'deki voleybol maçları ertelendi

Deprem nedeniyle İzmir'deki voleybol maçları ertelendi
Bakan Albayrak: Devlet tüm imkanlarıyla millet için seferber oldu

Bakan Albayrak: Devlet tüm imkanlarıyla millet için seferber oldu
TBMM Başkanı Şentop: Devletimiz İzmir için teyakkuzda

TBMM Başkanı Şentop: Devletimiz İzmir için teyakkuzda