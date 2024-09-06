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Dünya

Aliyev, Ermenistan ile barış anlaşması metninin yüzde 80'inde anlaştıklarını söyledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la yürütülen müzakerelerde barış anlaşması metninin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Ruslan Rehimov  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Aliyev, Ermenistan ile barış anlaşması metninin yüzde 80'inde anlaştıklarını söyledi

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, , İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül ayı başında düzenlenen Ambrosetti Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Azerbaycan topraklarının yıllarca Ermenistan'ın işgali altında kaldığını ve 2. Karabağ Savaşı'nda toprakların kurtarıldığını hatırlatan Aliyev şunları söyledi:

"Güney Kafkasya'da barışı sağlayabiliriz. Bugün Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerine baktığımızda bunun mümkün olduğunu görüyoruz. Barış anlaşması metninin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde anlaşmaya varıldı. Müzakerelerin barış anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanacağını umuyoruz."

Ülkesinin İtalya ile ilişkilerine değinen Aliyev, stratejik müttefik olduklarını, İtalya'nın Azerbaycan'ın bir numaralı ticari ortağı olduğunu bildirdi. Aliyev, 2023'te Azerbaycan ile İtalya arasındaki ticaret hacminin 16 milyar dolar olduğunu, bu rakamın artabileceğini belirtti.

Enerji güvenliğinin ülkelerin ulusal güvenliği ile bağlantılı olduğunu söyleyen Aliyev, "Azerbaycan bugün 10 ülkenin enerji güvenliğini sağlamaktadır. Avrupa Birliği (AB) üyesi 7 ülke Azerbaycan'dan doğalgaz almaktadır. Bu nedenle AB Komisyonu, Azerbaycan'ı 'Avrupa'nın gaz tedarikçisi' ve 'güvenilir ortak' olarak adlandırıyor. Üç Avrupa ülkesiyle daha doğal gaz hususunda müzakere yürütüyoruz." dedi.

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