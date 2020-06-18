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Dünya

Aliyev, BM Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayının seçilmesi dolayısıyla Erdoğan'ı kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Ruslan Rehimov   | 18.06.2020
Aliyev, BM Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayının seçilmesi dolayısıyla Erdoğan'ı kutladı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Erdoğan'a gönderdiği mesajında, BM'de ilk kez bir Türk temsilcinin böyle yüksek bir göreve seçilmesinin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirtti.

Bunun Erdoğan'ın teşebbüsüyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Aliyev, mesajında, "Türk diplomasisinin liderliğiniz altında yürüttüğü tutarlı ve başarılı faaliyet sayesinde ülkeniz uluslararası arenada büyük nüfuz kazandı. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ortak çabalarımızla başarılı bir şekilde devam edeceğinden eminim. Bu fırsatı değerlendirerek, size sağlık ve başarılar, kardeş Türk halkına daimi refah diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Volkan Bozkır'a da mesaj göndererek, BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı ve başarı dileklerinde bulundu.




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