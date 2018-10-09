Al Jazeera yayın ekibinden Kaşıkçı eylemi

İSTANBUL

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu yayın ekibi, dün akşamki yayın akışında, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla dayanışma amacıyla eylem yaptı.

Stüdyoda bir araya gelen yayın ekibi adına konuşan Al Jazeera kanalı müdürü Ahmed Yafii, "Bizler meslektaşımız Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasına ilişkin tüm sırların açığa çıkarılmasını istiyoruz." dedi.

Cemal Kaşıkçı'nın bir yıl önce "Evimi, ailemi ve işimi sesim daha yüksek çıksın diye terk ettim. Bunun tersini yapacak olsam, hapiste yatanlara ihanet etmiş olurdum." diye yazdığını hatırlatan Yafii, Kaşıkçı'nın 30 yılı aşkın bir süredir özgür ve cesur gazetecilik örneği olduğunu, başkalarının zayıf düştüğü zamanlarda hiçbir şekilde büyüklenmeden ve iltifatlara sığınmadan, görüşü alınan gözü pek bir gazeteci olduğunu söyledi.

Kanallarında Kaşıkçı'yı defalarca konuk ettiklerini belirten Yafii, Suudlu kayıp gazetecinin olayları okuması, gelişmeleri değerlendirmesinde her zaman bir derinlik olduğunu vurguladı.

Ayrıca Yafii, "Herhangi bir yönetim kendisine karşı söylenmiş bir sözden dolayı sıkıntı duyuyorsa, o yönetim kendisini ve adalet anlayışını yeniden gözden geçirmelidir. Adalet ve kendini hesaba çekme yok olduğunda, gidilecek yol da tehlikelerle dolu demektir." ifadeleriyle Suudi yönetimini işaret etti.

Beraberindeki ekip adına, gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı kaçıranlara seslenen Yafii, "Kaşıkçı'nın onurlu ve saygın bir şekilde ailesi ve okurlarına geri dönmesini arzuluyoruz." diye konuştu.

Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de resmi işlemler sebebiyle geldiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan çıkmadığı ifade ediliyor. Nişanlısı tarafından konsolosluk binasından çıkmadığı belirtilen Kaşıkçı'nın orada öldürüldüğü ya da kaçırıldığına dair değişik iddialar bulunuyor.

Muhabir: Hamdi Yıldız