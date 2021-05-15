Al Jazeera: İsrail'in yaptığı barbarca bir eylemdir

Al Jazeera'den yapılan açıklamada, "İsrail'in yaptığı, gazetecilerimizin hayatını hedef alan ve gerçeği ortaya çıkarmalarını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir." ifadeleri kullanıldı.
- İsrail ordusu, AP ile Al-Jazeera'nın ofisinin de olduğu binayı yerle bir etti
- AP Başkanı ve CEO'su Pruitt: İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.