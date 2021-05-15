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İsrail savaş uçakları AP ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurdu İrlanda'da, İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi protesto ediliyor
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Dünya

Al Jazeera: İsrail'in yaptığı barbarca bir eylemdir

Çağrı Koşak   | 15.05.2021
Al Jazeera: İsrail'in yaptığı barbarca bir eylemdir Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu

İsrail ordusu, Gazze kentinde içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binayı vurdu. Saldırı sonrası bölgeden duman yükseldi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Al Jazeera'den yapılan açıklamada, "İsrail'in yaptığı, gazetecilerimizin hayatını hedef alan ve gerçeği ortaya çıkarmalarını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir." ifadeleri kullanıldı.

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