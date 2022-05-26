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Dünya

Al Jazeera, Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıyacak

Katar merkezli Al Jazeera medya ağı, deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşıma kararı aldı.

Omar Alothmani, Ali Semerci   | 26.05.2022
Al Jazeera, Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıyacak Fotoğraf: Yousuf Khan/AA

Doha

Al Jazeera'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, uluslararası hukuk uzmanlarından oluşan bir ekiple UCM Savcılığına sunulacak dosya üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ebu Akile'nin öldürülmesinden sorumlu olanları uluslararası adalet platformlarına sunmak ve yasal cezalarını çekmeleri için mümkün olan tüm yolları etkinleştirme taahhüdünde bulunuldu.

İsrail güçlerinin gazeteci Ebu Akile'yi öldürmesi

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Olayda Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Ebu Akile'nin görevi başında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek olduğu halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

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