Dolar
18.59
Euro
18.02
Altın
1,669.02
ETH/USDT
1,292.20
BTC/USDT
19,046.00
BIST 100
3,545.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor'da, teknik direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Umut Bozok, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

AKPM, Şengen başvurularının haksızca reddedilmemesine yönelik Türkiye'nin teklifini onayladı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, AB ülkelerinin Şengen vizesi başvurularını daha şeffaf, adil ve kapsayıcı şekilde değerlendirerek vize başvurularının haksız nedenlerle reddedilmemesini öngören, Türkiye'nin hazırladığı karar tasarısını kabul etti.

Ömer Faruk Yıldız   | 12.10.2022
AKPM, Şengen başvurularının haksızca reddedilmemesine yönelik Türkiye'nin teklifini onayladı

Cenevre

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Şengen vizesi başvurularını daha şeffaf, adil ve kapsayıcı bir şekilde değerlendirerek vize başvurularının haksız nedenlerle reddedilmemesini öngören ve Türkiye'nin hazırladığı karar tasarısını, Genel Kurul oylamasında kabul etti.

AKPM’de Türkiye’yi temsil eden AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın hazırladığı raporda Şengen vizesi başvurularında yaşanan zorluklara değinildi.

Rapora ilişkin Genel Kurula sunulan karar tasarısı, oy çokluğuyla kabul edildi.

En fazla Şengen ret oranı Türkiye'de

Altunyaldız, oylamanın ardından Genel Kuruldaki konuşmasında son 8 yılda Türkiye'nin Şengen vize ret oranının 4 kat arttığına dikkati çekerek, "Son 8 yılda en fazla Şengen vizesi başvurusu yapan 5 ülke arasında söz konusu dönemde ret oranı en fazla artan ülke Türkiye.” dedi.

Avrupa ülkelerine ticaret, sağlık ve eğitim amaçlı gitmek isteyen Türk vatandaşlarının Şengen vizesinde ya gecikme ve sorun yaşadığı ya da ret cevabı aldığını belirten Altunyaldız, "Vize süreçlerinin zorluğu Avrupa ile ülkemiz arasındaki iş birliğini sekteye uğratıyor." şeklinde konuştu.

Vize ret gerekçeleri taraflara bildirilmeli

Altunyaldız, Şengen'e taraf ülkelerin vize başvurularını şeffaf, adil ve kapsayıcı bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Süreç içerisinde ülkelerin keyfiyet ile beraber AB müktesebatına uygun olmayan hem AB ile birlikte tüm üyelerin taraf olduğu AB İnsan Hakları Sözleşmesi'nde teminat altına alan temel insan haklarını ihlal eden bir yöne doğru evirildiğini gördük. Bu bağlamda, raporumun temel unsurlarının başında ülkelerde yeknesak bir uygulamanın ortaya çıkarılması ve denetim ile izleme mekanizmalarının hayata geçirilmesi geliyor. Ayrıca vize müracaatlarında ortaya konan ret gerekçelerinin mutlaka tarafa bildirilmesi ve yargı denetimine mutlaka ret kararlarının açılması lazım."

Kabul edilen raporun AKPM için bir tavsiye niteliği taşıdığına dikkati çeken Altunyaldız, bu sayede AB, Avrupa Parlamentosu ve AKPM'nin, tüm Avrupa Konseyi ülkeleriyle etkin bir iş birliği mekanizması kuracağının altını çizdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasında arsalara 67 bin, iş yerlerine 20 bin başvuru yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesel ve küresel gelişmeler Türk dünyası olarak dayanışmamızı güçlendirmemizi gerektiriyor
Al Jazeera mensupları YEE'de verilen Türkçe eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı
İstanbul'da taksiyle 'torbacı'lara uyuşturucu satışına devriye polisinden suçüstü
AFAD, Pakistan'a 7 bin 500 tonun üzerinde insani yardım malzemesi gönderdi

Benzer haberler

AKPM, Şengen başvurularının haksızca reddedilmemesine yönelik Türkiye'nin teklifini onayladı

AKPM, Şengen başvurularının haksızca reddedilmemesine yönelik Türkiye'nin teklifini onayladı

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Altunyaldız: Avrupa için enerji tedarikinde anahtar ülke Türkiye

Avrupa Parlamentosundan Hollanda ve AB yönetimine "kurumsal ırkçılık" eleştirisi

AB Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını sıkılaştırıyor

AB Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını sıkılaştırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet