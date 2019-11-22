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Dünya

Akdeniz'de kurtarılan 276 düzensiz göçmen için AB ülkelerinden liman bekleniyor

Avrupalı STK'ler 3 gemilerinin Akdeniz'de kurtardığı 276 düzensiz göçmen için başta İtalya ve Malta olmak üzere AB ülkelerinden göçmenleri kabul etmelerini istiyor.

Şenhan Bolelli   | 22.11.2019
Akdeniz'de kurtarılan 276 düzensiz göçmen için AB ülkelerinden liman bekleniyor

Madrid

Avrupalı sivil toplum kuruluşları (STK) son 4 günde Akdeniz'de kurtardıkları 276 düzensiz göçmen için Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden güvenli liman talep ediyor.

İspanya'nın Bask bölgesinde faaliyet gösteren "Aita Mari" balıkçılık şirketine bağlı olan "İnsani Deniz Kurtarma" adlı bir STK, Akdeniz'deki gemilerinden birinin dün akşam 78 düzensiz göçmeni kurtardığını açıkladı.

İspanyol STK'den verilen bilgilerde, kurtarılan düzensiz göçmenler arasında 6 kadın ve 9 çocuk bulunduğu, hepsinin sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.

Bu son kurtarma operasyonuyla birlikte Avrupalı STK'ler tarafından son 4 günde Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmen sayısı da 276'ya çıkmış oldu.

Akdeniz'de hafta başından bu yana, "Sınırsız Doktorlar" ve "SOS Akdeniz" adlı STK'lere bağlı Ocean Viking adlı gemi iki kurtarma operasyonunda toplam 125 düzensiz göçmeni gemisine almıştı.

Ayrıca İspanyol STK Open Arms da 73 düzensiz göçmeni kurtardığını bildirmişti.

Kurtarılan düzensiz göçmenler arasında 4 hamile kadın, 3 ve 4 yaşlarında iki çocuk ve 30'dan fazla reşit olmayan genç bulunuyor.

Düzensiz göçmenlerin Libya'dan yola çıktıkları bilgisi veriliyor.

STK'ler bulundukları bölgeye en yakın liman olmaları gerekçesiyle başta İtalya ve Malta'dan yardım istiyor.

Almanya, Fransa, İtalya ve Malta, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin paylaşımı konusunda eylül ayında bir anlaşmaya varsa da STK'lerın kurtardığı düzensiz göçmenler her seferinde AB ülkeleri arasında sorun olmaya devam ediyor.

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