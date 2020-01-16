Akdeniz Haber Ajansları Birliği, Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını istedi
Akdeniz Haber Ajansları Birliği, Mısır yönetiminden gözaltına aldığı AA Kahire ofisi çalışanlarını derhal serbest bırakmasını istedi.
Ankara
Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN), Mısır polisinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisini basarak 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.
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AMAN Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Genel Sekreterliğin, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın AA'nın Kahire'deki ofisine düzenlenen polis baskınıyla ilgili Birlik Başkanı Fahreddin Beldi'ye hitaben yazdığı mektubu aldığı bildirildi.
Açıklamada, AMAN'ın basına karşı bu tür eylemleri ve bu vakada Kahire'deki AA personelini hedef alan eylemi kınadığı belirtilerek "Üyesi olan ajansın yanında yer alan AMAN, bu baskının nedenlerinin açıklığa kavuşturulmasını, AA'nın Kahire personelinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyor." ifadesi kullanıldı.
Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
AA Kahire ofisine 14 Ocak'ta baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü.
Baskın günü TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti. Dün sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.
Baskının nedeni açıklanmamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.