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Dünya

Akar ve Çavuşoğlu, Ahıska ve Gagauz Türkleri ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ahıska ve Gagauz Türkleri ile bir araya geldi.

Sarp Özer   | 18.12.2020
Akar ve Çavuşoğlu, Ahıska ve Gagauz Türkleri ile bir araya geldi Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Kiev

Akar ve Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldikleri Kiev'de Ukrayna Başbakanı ile yaptıkları görüşme sonrasında Ahıska Türklerini kabul etti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ukrayna Temsilcisi ve Ukrayna Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı Marat Rasulov, DATÜB Kiev Temsilcisi İsmail Kerimov ve DATÜB Kiev Temsilci Yardımcısı Yusuf Kurbanov ile gerçekleşen görüşmenin ardından iki Bakan Gagauz Türkleri ile de bir araya geldi.

Ukrayna Gagauz Dernekleri Birliği Başkanı Yuriy Dimçoglo, Kiev Gagauzları Dernek Başkanı Vasiliy Kelioglo, Kiev Taras Şevçenko Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Tudora Aranut ile yapılan görüşmeye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere de katıldı.



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