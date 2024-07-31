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Dünya

AK Parti Sözcüsü Çelik: Heniyye, bütün İslam dünyasının şehididir

Mümin Altaş  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik: Heniyye, bütün İslam dünyasının şehididir

Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ömrünü Filistin davasına adamış Heniyye'nin şehit edilmesi sadece Filistin halkının acısı değildir. Heniyye, bütün İslam dünyasının şehididir" dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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